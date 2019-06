Kiyine dirà addio al Chievo. Sul centrocampista dei clivensi ci sono due squadre di Serie A: i contatti sono già in corso

Presto Kiyine potrebbe terminare la sua esperienza con il Chievo. Il centrocampista classe ’97 si è messo in mostra in questa stagione e adesso per lui ci sono varie offerte.

Come spiega Gianluca Di Marzio, sul giocatore marocchino ci sono in pole Parma e Torino. A gennaio si era fatto avanti anche il Napoli, che adesso sembra aver abbandonato la pista.