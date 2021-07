Chivu: «Sono partito da zero. Emozionato di allenare l’Inter Primavera»

Sul sito ufficiale dell’Inter il neo allenatore della Primavera Christian Chivu ha parlato della stagione che sta per iniziare

La stagione della Primavera nerazzurra è ufficialmente cominciata. Al timone della squadra Cristian Chivu che, dopo le esperienze con Under 14, Under 17 e Under 18, quest’anno siederà sulla panchina dell’Under 19. Proprio il tecnico nerazzurro si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Inter TV, parlando della sua nuova esperienza e della passione per il calcio che lo contraddistingue.

EMOZIONI – «Le emozioni sono le stesse del primo giorno da allenatore, perché ho iniziato questo percorso da zero. Stare sui campi di calcio mi fa stare bene, mi fa sentire col sangue caldo che scorre tra le vene. Con l’obiettivo, costante, di cercare di trasmettere i valori giusti ai ragazzi. Sono partito dalla pre-agonistica con la U14, poi ho avuto la fortuna di lavorare con U17 e U18. Oggi comincia uno stimolante percorso con la Primavera nerazzurra. Sono molto motivato e contento, i ragazzi mi insegnano tanto ed io allo stesso tempo provo ad aiutarli quotidianamente. Ho avuto la fortuna di avere colleghi che mi hanno aiutato e trasmesso qualcosa: Bonacina, Annoni e Zanchetta ad esempio; ma anche e soprattutto Armando Madonna, autore di un grande lavoro in questi anni e che tutti noi vogliamo ringraziare».

