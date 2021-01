Clamoroso in League Two: il portiere segna su rinvio dal fondo – VIDEO

Clamoroso in League Two: il portiere del Newport County segna su rinvio dal fondo. Le immagini del suo gol – VIDEO

Il Newport County ha pareggiato per 1-1 sul campo del Cheltenham Town, partita valida per la 23esima giornata della League Two.

La particolarità è che il gol degli ospiti è stato realizzato dal portiere Tom King direttamente da rimessa dal fondo.