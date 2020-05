Trenta calciatori lasceranno il Monaco nel corso della prossima finestra di mercato: fatale il mancato accesso all’Europa

Il Monaco sarà costretto a cedere circa trenta calciatori per far fronte alla mancata qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione, a causa della sospensione definitiva della Ligue 1 2019/20.

Come riportato da AFP, il club del Principato dovrà sfoltire la propria rosa e limitare le perdite a bilancio.