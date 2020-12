Club Brugge, Clement: «Giochiamo contro l’avversaria migliore in Europa, attaccheremo»

La pagina Twitter del Club Brugge riporta le parole del tecnico Clement

Il tecnico del Club Brugge ostenta sicurezza all’account Twitter dei belgi. Ecco le parole dell’allenatore dei rivali della Lazio.

«Tutti non vedono l’ora di scendere in campo. Saranno 90 minuti dove faremo tutto il possibile. Giochiamo forse contro la migliore avversaria d’Europa. Abbiamo il biglietto per l’Europa League già in tasca, ma vogliamo vincere e continuare in Champions League. Quindi faremo una partita offensiva. Non avremo 10 occasioni, dovremo essere molto efficienti. Dall’altra parte avremo bisogno di un portiere fantastico, pronto a fare miracoli».

Per tutte le notizie sulla Lazio vai su lazionews24