Colombia-Panama: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo University Stadium l’incontro della Copa America Colombia-Panama: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo University Stadium di Arlington va in scena la partita della Copa America tra Colombia-Panama, valida per i quarti di finale. Le due squadre si giocano il posto tra le prime quattro. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Colombia-Panama, le probabili formazioni

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Machado, Cuesta, Sanchez, Munoz; Arias, Lerma, Roos; Diaz, Cordoba, James Rodriguez. CT: Lorenzo.

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Farina, Córdoba, Miller, Davis; Blackman, Martínez, Góndola, Bárcenas; Guerrero. CT: Christiansen.

Colombia-Panama, orario e dove vederla in tv

Colombia-Panama si gioca nella notte tra sabato 6 luglio e domenica 7 luglio quando le lancette dell’orologio in Italia segneranno la mezzanotte. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.