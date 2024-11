Colpani: «Era giusto fare il salto dal Monza alla Fiorentina. In entrambe le squadre ci sono grandi gruppi. Kean? Per lui parlano i numeri. In famiglia c’è chi vive nel calcio, ecco chi è»

Le parole di Andrea Colpani, centrocampista della Fiorentina, sulla sua nuova avventura in viola dopo l’addio al Monza. I dettagli

Dopo un inizio difficile, nel quale sembrava avere patito il salto dal Monza alla Fiorentina, adesso Andrea Colpani è uno degli elementi più positivi della Viola che sta facendo sognare i tifosi. Il trequartista si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

MONZA – «Monza è casa tuttora. Ho abitato lì. Quattro anni stupendi. Ma era giusto fare il salto in più, trovare uno stimolo diverso, poter giocare le coppe. É il passo giusto».

CHE GIOCATORE É KEAN – «Lo dicono i numeri, non io. È fortissimo. E qui ha trovato l’ambiente giusto in tutti i sensi».

PERCHÉ LA VIOLA É A UN PUNTO DAL VERTICE – «Grazie a tante cose; l’equilibrio, il modulo che funziona, soprattutto grazie alla mentalità che prevale sulla tattica. Abbiamo trovato la quadra. Cerchiamo di non prendere gol e l’occasione prima o poi arriva».

COME VIVE IL GRUPPO – «Bene. Stanno nascendo delle amicizie. In questa settimana di vacanza sono andato a Dubai e mi sono trovato con Adli e Sottil. L’amicizia tra calciatori esiste. A Monza con Machin, Ciurria, Bettella, Pirola e Mancuso eravamo legatissimi».

CON CHI É ANDATO A DUBAI – «Con Giulia, la mia ragazza da otto anni. Ne ha uno in meno di me, è del Bresciano. Ha capito come prendermi. Io sono tranquillo, non ho tentazioni, ma non è facile stare con un calciatore. Vive la pressione della partita. Quando perdo io rosico e non rido, se va male sono arrabbiato».

LO ZIO PAOLO BRAVO, DG DEL SUD TIROL – «Non mi ha mai fatto tanti complimenti, però mi invita a migliorarmi, nei momenti difficili c’è sempre ed è un uomo onesto».