A sorpresa salta il passaggio di Lucioni dal Lecce al Sassuolo: muro dei salentini, che hanno detto di no all’ultima offerta.

Il calciomercato ha sempre riservato negli ultimi anni dei colpi di scena inaspettati. È questo il caso della trattativa fra il Sassuolo e il Lecce per Fabio Lucioni, con il difensore giallorosso che sembrava destinato a vestire la maglia neroverde in Serie A. Ma, come riporta “Sky Sport”, dal Salento è arrivato a sorpresa un secco «no» al club emiliano. Salta Lucioni: l’ultima offerta è stata ufficialmente respinta, per cui il difensore resterà con i giallorossi anche nella seconda parte della stagione.

Un segnale forte, quello che ha voluto dare la società salentina, che punta forte sulla promozione in Serie A nella prossima stagione. La squadra guidata in panchina da Fabio Liverani è infatti al momento al 4° posto in classifica in Serie B assieme al Verona, e crede nelle possibilità di riconquistare la massima serie in questa stagione. Con buona pace del Sassuolo del patron Squinzi, che sarà costretto a orientarsi su altri obiettivi per rinforzare la propria difesa.

