Coman rimane al Bayern Monaco per ora, ma rimane in vendita

Kingsley Coman rimane al Bayern Monaco per i prossimi mesi, ma a gennaio potrebbe finire comunque sul mercato di nuovo

Kinglsey Coman alla fine rimarrà al Bayern Monaco. Il francese ex Juve, come confermato dal ds dei bavaresi Max Eberl lo ha confermato, chiudendo quindi al trasferimento in Arabia Saudita, con l’Al-Hilal che lo aveva cercato in questi giorni.

Nonostante questo però, come riportato da As, rimane in vendita: dopo dieci stagioni in Germania a gennaio tornerà sul mercato. La sua volontà è sì quella di partire, ma solo con una destinazione: la Premier League.