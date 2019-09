Comi: «Torino Lecce partita pericolosa. Sul rinnovo di Mazzarri…»

Il direttore generale del Torino Comi è convinto che il Lecce possa essere insidioso. Ecco le parole sul match e sul rinnovo di Mazzarri

Interpellato da Sky Sport, il dg granata Comi ha precisato quanto il Lecce possa rivelarsi un avversario complicato per il Torino. Ecco le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio.

«Queste sono partite pericolose. Il Lecce ha attaccanti rapidi e un bravo allenatore. Risultati Toro? Credo che Mazzarri abbia un merito enorme, così come il presidente e in parte la società. Rinnovo? Non diciamo altro…».