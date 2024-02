Commisso: «Risultati? Non sono contento ma è la nostra miglior stagione». E sul futuro di Italiano...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del momento della squadra e del futuro di Italiano

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del momento della squadra e del futuro di Italiano. Le sue dichiarazioni:

RISULTATI – «Ho parlato con tutti. Voglio ricordare a tutti che io ci sarò sempre e difenderò sempre chi lavora con me. Lo sto facendo dal 2019 e sempre lo farò. Non sono contento dei risultati ma per me questa è la miglior stagione mai fatta. Abbiamo 34 punti, solo una volta abbiamo fatto meglio. In passato abbiamo avuto alti e bassi e come gruppo unito riusciremo a superare anche questa situazione. Ai giocatori ho chiesto massimo impegno».

ITALIANO – «Io ci parlo spesso, ha la nostra massima stima. Trovo imbarazzante chi racconta che tra me e lui ci sia un pessimo rapporto. Inoltre, sono state usate parole cattive e sbagliate nei confronti di Biraghi. Un ragazzo che lotta per la nostra maglia».