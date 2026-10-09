Como, assalto a Camello già a gennaio: chi è e come gioca

Il bomber spagnolo, in scadenza a giugno, è il nome caldo per l’attacco di Fabregas: ma il reparto è già affollato, e Kean preoccupa



Il mercato di gennaio è già nei pensieri del Como. Secondo la Gazzetta dello Sport, i lariani hanno messo nel mirino Sergio Camello, centravanti spagnolo di 25 anni del Rayo Vallecano, partito fortissimo in Liga con 7 gol in 7 partite, gli stessi di Mbappé e Yamal. Con Douvikas e Kean già in rosa e un sistema di gioco con una sola punta, però, c’è da chiedersi se serva davvero.

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Chi è Camello e come gioca

Cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Madrid, Camello non è un semplice finalizzatore. La qualità principale è la rapidità con cui attacca gli spazi palla al piede: ricorda Kean, ma con meno potenza e più velocità e tecnica nella conclusione, che sa eseguire con entrambi i piedi. Sta vivendo la quinta stagione consecutiva in Liga con una media di quasi un gol a partita.

Perché il Como accelera

Il contratto scade il 30 giugno, e dal prossimo febbraio potrebbe firmare a parametro zero con chiunque. Per evitare aste, la dirigenza lariana, con il ds Ludi, vuole anticipare tutti: un’offerta da circa 10 milioni a gennaio permetterebbe al Rayo di monetizzare, invece di rischiare di perderlo a zero, e darebbe a Cesc Fabregas un’altra freccia in attacco. Sul giocatore ci sarebbero anche Atlético Madrid ed Elche.

Un’alternativa, non una concorrenza diretta

Camello non sarebbe per forza un rivale dei due centravanti: potrebbe agire alle spalle della punta, dialogando con Nico Paz, o fare il falso nove quando serve togliere riferimenti alle difese.

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Il nodo Kean

Resta da monitorare Moise Kean. «Ha problemi da tempo», ha detto il ct Roberto Mancini riferendosi al dolore alla tibia che ha condizionato la stagione 2025/26 alla Fiorentina, mentre Fabregas ha sottolineato: «Moise deve essere importante per noi: si vede che in fase difensiva soprattutto a livello di movimenti è un po’ perso». L’attaccante astigiano è tornato in anticipo dalla Nazionale per un risentimento: riuscirà a recuperare e a insidiare Douvikas, scacciando così Camello?