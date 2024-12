Le salvezze si costruiscono con vittorie al momento giusto: il caso del Como di Fabregas

Como, con tre vittorie Fabregas è sopra la zona retrocessione: l’analisi dei successi e soprattutto di quando, come e con chi sono arrivati

Per capire profondamente il significato di un campionato per un club, si possono ovviamente usare tante lenti interpretative. E se certamente la continuità dei risultati ha un suo peso rilevante, non di meno è considerare l’importanza di alcune gare che possono rappresentare una svolta. Come dire: vincere in certi momenti o contro certi avversari ha un peso specifico che va ben oltre la mera conquista dei 3 punti. Il caso del Como è tra i più significativi in tal senso. Fabregas è riuscito a conquistare finora 3 successi, che insieme a 6 pareggi collocano la squadra giusto un punto sopra la zona caldissima. Pensare che il primo acuto sia arrivato a Bergamo, contro quella che oggi è la capolista, fa una certa sensazione.

La carica di quest’impresa ha generato nella gara successiva il primo successo guadagnato davanti al proprio pubblico, in uno scontro diretto con il Verona. Infine, c’è stato il 2-0 imposto alla Roma nei minuti di recupero con l’uno-due firmato da Gabrielloni e Nico Paz, che ha permesso di ritrovare motivi per festeggiare dopo ben 9 giornate d’assenza. Se non ci fosse stato, il Natale dell’allenatore sarebbe stato più problematico, anche se la panchina non è mai stata oggetto di ipotesi di sostituzione.