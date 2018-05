Il giornale portoghese Diario De Noticias sgancia la bomba di calciomercato: l’Inter punta su Sergio Conceiçao per la panchina?

Dal Portogallo la bomba di calciomercato riguardante il prossimo allenatore dell’Inter. E se il post-Luciano Spalletti fosse l’ex calciatore Sergio Conceiçao? L’ipotesi è ancora piuttosto giovane, anche perché l’Inter è tutt’ora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Con quattro punti da recuperare su Roma e Lazio, a tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, la mancata qualificazione in Champions si fa ogni giorno sempre più importante. Qualora l’Inter non dovesse così centrare il proprio obiettivo stagionale, ecco che i nerazzurri potrebbero propendere per un cambio alla guida tecnica, pensando così seriamente a sostituire Luciano Spalletti dopo appena un anno di Inter.

Secondo quanto rivelato in Portogallo dal portale Diario De Noticias, senza trovare conferme in Italia, l’Inter ha preso diverse informazioni sul tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, il cui profilo piace molto alla dirigenza nerazzurra. Ausilio è stato incaricato dalla società di prender nota di tutti i dettagli sull’ex calciatore di Lazio,Inter e Parma anche se per il momento l’unico grosso ostacolo è rappresentato dalla clausola rescissoria che lega il tecnico al club lusitano. I 15 milioni di euro della clausola sono un limite alla trattativa, e l’unico modo per risolvere la situazione è attraverso un colloquio diretto tra l’allenatore e il presidente del Porto, Pinto da Costa. Intanto, l’Inter, resta alla finestra.