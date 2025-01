Conceicao Milan, che indiscrezione sul futuro del tecnico rossonero! Sarà confermato solo in questo caso: gli aggiornamenti

Conceicao Milan, l’indiscrezione sul futuro del tecnico! Sarà confermato in rossonero solo in questo caso: le ultimissime

Secondo riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una clamorosa indiscrezione in casa Milan riguardo al possibile mancato raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.

E non per ultimo c’è il tema del futuro di Sergio Conceiçao, che al netto dell’anno e mezzo di contratto, passa parecchio da quel quarto (o quinto) posto in Serie A. Serve assolutamente una netta inversione di rotta per evitare l’ennesima rivoluzione estiva targata Cardinale.