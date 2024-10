Koopmeiners, le CONDIZIONI dopo il CAMBIO in Juve-Cagliari

Juve, ecco le condizioni di Teun Koopmeiners, uscito per un problema fisico ieri nell’intervallo di Juve-Cagliari

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Teun Koopmeiners, uscito nell’intervallo della sfida di ieri che la Juve ha pareggiato all’Allianz Stadium contro il Cagliari.

Come anticipato da Juventusnews24 già nella giornata di ieri, il centrocampista olandese è stato richiamato in panchina per un problema al costato dopo una botta presa a Lipsia. Nella giornata di oggi farà gli esami per comprendere meglio il problema.