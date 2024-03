Conferenza stampa di Allegri pre Napoli Juve – VIDEO

L’allenatore della Juventus presenta la trasferta al “Diego Armando Maradona” in conferenza stampa

Massimiliano Allegri è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia per presentare la sfida Napoli Juve che si giocherà domenica 02 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Maradona” di Napoli.

Vigilia movimentata dalle dichiarazioni di De Laurentiis e del ricorso UEFA per impedire alla Juve di partecipare al prossimo Mondiale per Club 2025.

