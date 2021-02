Conferenza Krunic alla vigilia di Stella Rossa-Milan: le parole del centrocampista bosniaco per presentare i sedicesimi di Europa League

Krunic in conferenza

NON VEDO L’ORA DI GIOCARE – «Sicuramente in ogni partita in cui ho e avrò l’occasione di giocare darò il massimo. Certamente la gara di domani sarà importante per tutti ma decide il mister quando c’è bisogno di me se dalla panchina o dall’inizio. Non vedo l’ora di giocare».

ARRIVI A GENNAIO – «Anche il mister lo sa che il mio ruolo naturale è quello di mezzala ma noi non giochiamo con quel ruolo. Dipende dalla partita, posso dare molto sulla trequarti ma anche come mediano o esterno. Anche in questo caso decide sempre il mister».

CONDIZIONE FISICA E MENTALE DELLA SQUADRA – «Noi stiamo bene, io sto bene. Non ci serve adesso confusione dopo una sconfitta del genere che ci sta. Si perde, il problema è come abbiamo pero, non era il vero Milan di quest'anno. Abbiamo già parlato e già domani avremo l'opportunità di riscattarci. Non abbiamo tempo di pensare perché si giocherà ogni tre giorni».