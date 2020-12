Conferenza stampa Alex Sandro: «Mancano i risultati, ma siamo sulla strada giusta» – VIDEO

Alex Sandro ha parlato alla vigilia di Juventus-Dinamo Kiev

Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Dinamo Kiev.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

RISULTATI – «Penso che quello manca siano i risultati. Stiamo lavorando benissimo e siamo in crescita. Alla Juve quando non vinci tutti parlano, ma siamo abituati e siamo sulla strada giusta. Io mi sento meglio ogni giorno. Sono pronto per giocare».

INFORTUNIO – «È stato duro, non sono mai stato così tanto fuori. Ma abbiamo fatto un bel lavoro di recupero. Mi sento bene e pronto per giocare, anche se devo ancora fare tanto»