Conferenza stampa Allegri: «Vlahovic e Locatelli sono out. Pogba e Chiesa...»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia del match con il Lecce.

SQUADRA – «Vlahovic non ha recuperato dal dolorore ad adduttore e pube. Locatelli è out per motivi personali. E poi gli altri che non ci sono. Ma abbiamo giocatori a sufficienza per giocare contro una squadra ben organizzata e forte in attacco. A Lecce è complicato e dobbiamo reagire dall’eliminazione in Champions. Dobbiamo portarti la rabbia dentro per tutto il campionato».

CHIESA E POGBA – «Domani non sono convocati. Impossibile che lo siano mercoledì, e al 99 percento neanche con l’Inter. Se ci saranno, ma molto difficile, con Verona e Lazio. Così ci mettiamo l’animo in pace».

