Conferenza stampa Ancelotti: «Icardi? Zero rimpianti. Test contro Juve sarà indicativo»

Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico del Napoli alla vigilia dell’importante sfida contro la Juve di domani

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve di domani sera all’Allianz Stadium. Le sue parole

JUVE – «La gara di domani sarà un test indicativo. Vogliamo essere competiti contro una squadra che è favorita per la vittoria finale».

GIRONE – «Il girone di Champions League è migliore rispetto a quello dello scorso anno. Giocheremo gara per gara come sempre»

ORSATO – «Ci sono tanti arbitri molto bravi. È stato designato Orsato, un arbitro con grande esperienza a livello internazionale».

LLORENTE E ICARDI – «Non so se arriva. Non sono interessato, devo pensare ad altro. Se arriva sono contento. Nessun rimpianto per Icardi»