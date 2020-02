Conferenza stampa Conte: «C’era pressione, questo Milan in classifica merita di più» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il derby vinto: ecco cosa ha detto riguardo alla classifica del Milan

In conferenza stampa Antonio Conte spezza una lancia in favore del Milan e commenta così la classifica dei rossoneri.

«Penso che oggi l’attenzione non la potevi abbassare a prescindere, perché era un derby. Sapevamo di incontrare un Milan più forte dell’andata, che in classifica merita molto di più. E in più sapevamo che potevamo ritornare in vetta vincendo, al di là che è una cosa temporanea ma dovevamo cogliere questa occasione. Chiaro ci fosse la pressione»