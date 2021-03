Conferenza stampa Cutrone: «Spagna? Ogni gara è una finale»

Patrick Cutone parla in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Italia Under 21 e Spagna: ecco le parole dell’attaccante italiano

«Ogni partita è una finale in questo torneo: sicuramente domani non sarà importante, ma di più. Prepareremo la sfida al meglio: dovremo essere attenti per tutti i novanta minuti, lavorare da squadra. L’importante è restare collegati e aiutarci. Domani sarà tosta, ma noi abbiamo bisogno del risultato: siamo un bel gruppo e possiamo ancora fare bene. Io sono pronto, mi sono sempre allenato, mercoledì ho avuto un problemino che ho già risolto. Ed essere il capitano in questa squadra composta da giocatori eccezionali è un onore».