Conferenza stampa Di Biagio: «Sono tranquillo. Pensiamo in grande»

Conferenza stampa Di Biagio: il tecnico della Spal analizza la delicata sfida salvezza contro il Lecce

Luigi Di Biagio ha anticipato la sfida contro il Lecce: «Dobbiamo fare risultato e prestazione, giocare bene e portare a casa punti. Se saranno tre è meglio, l’importante sarà comunque uscire con un risultato positivo. Dobbiamo pensare in grande, poi se arriverà un punto lo prenderemo. Possiamo ridurre il gap in maniera veloce».

«Affrontiamo una squadra che sta molto bene fisicamente e psicologicamente, grazie anche al suo allenatore che è un mio amico. C’è un grande entusiasmo intorno a loro perché credono di poter chiudere i discorsi salvezza domani. Noi faremo di tutto per farli ricredere. Sono tranquillo, non sento pressione. Ho già vissuto esperienze simili, anche se da fuori si dice che io non abbia esperienza in un club di Serie A», ha concluso il tecnico della Spal in conferenza stampa.