Brescia, Dionigi si presenta: «Chiamata inaspettata ma importante per me»

Davide Dionigi parla per la prima volta da allenatore del Brescia. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione

DIONIGI – «Ringrazio chi mi ha preceduto, mi riferisco a Diego Lopez. Tra colleghi mi sembra doveroso. Ringrazio la società per l’opportunità. Mi calo in questa realtà in punta di piedi, con la massima umiltà di chi è venuto in una piazza importante, con una storia e un passato che conoscono tutti. La chiamata è stata un po’ inaspettata, con la voglia e la serenità di calarmi in un’occasione per me importantissima. Questo viene anche da tanti anni di gavetta. Spero di arrivare nel momento giusto, sicuramente difficile».

DONNARUMMA E TORREGROSSA – «Oltre loro due ho anche altri attaccanti, soprattutto per caratteristiche. Stiamo parlando di due giocatori top per la categoria, dobbiamo capire dove siamo adesso e in che momento siamo, dobbiamo riportarli in condizione».