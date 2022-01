Conferenza stampa Dionisi: «Berardi è recuperato. Juric grande allenatore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino.

TORINO – «Il Torino è una squadra forte e in salute, ha un buon organico e un ottimo allenatore. Dovremo sopperire a questo, mettere il 100%, per caratteristiche siamo una squadra che deve fare gioco, creare e capitalizzare. Abbiamo qualità offensive, ci manca un po’ di equilibrio, e stiamo lavorando su questo: a volte ci riusciamo, altre volte no. Dobbiamo comunque pensare più a noi che al Torino, sarà sicuramente difficile e piena di difficoltà, ma se avremo la testa giusta, sapremo anche noi creare problemi a loro».

BERARDI – «La cosa positiva è che recuperiamo Berardi, che non abbiamo avuto nelle ultime due partite, per il resto la situazione è la stessa delle scorse settimane. La sosta arriva nel momento giusto sia per motivi di mercato, sia perché così potremo recuperare qualcuno fra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. Vogliamo vincere domani, andiamo lì per conquistare tre punti».