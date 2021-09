Conferenza stampa Dionisi: «Roma? Non andiamo lì per essere la vittima sacrificale»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Le sue parole riportate da Sassuolonews.net.

ROMA – «Una partita difficile, con tanto pubblico e immagino che ci sarà tanta gente. Una Roma diversa rispetto all’anno scorso, che ha voglia di difendere e sa ripartire per qualità individuali e caratteristiche di squadra. Poi ci siamo noi, che vogliamo dire la nostra. Non andiamo lì per essere la vittima sacrificale. Sappiamo di essere sfavoriti, sulla carta, ma tante volte il campo non conferma la carta. Nel lungo periodo probabilmente sì, in una partita non è detto».

DA DOVE RIPARTE IL SASSUOLO – «Bisognava partire e lo abbiamo fatto con il piede giusto. Veniamo da una prestazione positiva con la Samp, non da bottino pieno, non abbiamo ottenuto quello che meritavamo sul campo ma a volte può succedere. Ora sappiamo che affronteremo un avversario forte ma ci siamo allenati bene per rispondere presente».

COSA SERVE PER VINCERE – «Serve coraggio, voglia di giocare ma questo non ci manca, le qualità non ci mancano. Poi un pizzico di fortuna perché se fanno la partita è difficile, ma la partita perfetta è difficile anche farla e di conseguenza dobbiamo andare lì a giocare con coraggio senza subire la Roma. Ci metteranno in difficoltà ma non dobbiamo subire».

BERARDI – «Ha giocato in Nazionale, è un giocatore forte, è del Sassuolo. E’ disponibile. Se partirà dall’inizio non ho deciso ma è disponibile. Molto probabilmente giocherà e sarà un giocatore importante per il Sassuolo già da domani».

TRE AZZURRI – «Si parla tanto dei Nazionali italiani perché siamo in Italia ma sono contento e orgoglioso di allenare ragazzi, ben 9, che vanno in Nazionale. A questi se ne aggiungeranno altri nel corso dell’annata, ne sono sicuro. Sono rientrati e si sono messi a disposizione. Altre squadre, come la Roma, non ha avuto il gruppo al completo. Noi abbiamo preparato la gara a ranghi completi da venerdì e negli ultimi giorni ci siamo allenati a organico completo».