Conferenza stampa Fonseca: «Vogliamo vincere. Under? Avrà un grande futuro»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico della Roma alla vigilia del match di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir. Le parole del tecnico giallorosso.

QUALIFICAZIONE – «Abbiamo fiducia. Noi giochiamo sempre per vincere. Domani sarà uguale».

UNDER – «Io capisco che tutti mi chiedano di Under, ma vediamo domani. Quando devo decidere non penso a queste questioni»

MATCH – «Domani sarà sicuramente una sfida difficile perché il Basaksehir è in un grande momento. E’ una squadra esperta, che gioca bene e che gioca in casa. E’ una gara importante per loro, ma devo dire che noi vogliamo vincere domani»

UNDER E CETIN – «Sono due giocatori con un grande futuro. Sono giovani e devono lavorare per migliorare. Crediamo molto in loro»

KALINIC E MKHITARYAN – «Loro sono pronti per giocare non tutta la partita, ma sono pronti. Lorenzo Pellegrini è pronto per giocare sempre»

PALLOTTA – «Noi parliamo molte volte. Sento il presidente sempre presente, preoccupato e parliamo di tutto»