Conferenza stampa Giampaolo: «La Fiorentina si è rinforzata, ma noi dobbiamo giocare la partita»

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

«Abbiamo fatto solo tre amichevoli con tante assenze tra infortuni e convocazioni in Nazionale. Non so il livello della squadra, posso dire che in allenamento abbiamo lavorato bene. I miei parametri sono inerenti al percorso che abbiamo fatto in allenamento, non in altro. E abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo scoprire chi siamo: lo vogliamo fare con orgoglio e senso di responsabilità, i calciatori ci metteranno la qualità».

ESORDIO – «La Fiorentina è una squadra che si è rinforzata, noi dobbiamo giocare la partita e non farsi giocare dalla partita: lo dico sempre ai ragazzi. Dobbiamo dare tutto, questo dovremo fare domani al di là di tutto».