Conferenza stampa Handanovic: «Inter compatta, c’è fiducia»

Samir Handanovic ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen: le parole del portiere dell’Inter

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

GETAFE – «Mi è piaciuto non aver preso gol, quando non si prendono gol è già un buon punto di partenza. La squadra poi è sempre stato compatta a parte i primi 20-25 minuti quando loro sono venuti a pressare però abbiamo tenuto bene».

EQUILIBRIO IN DIFESA – «Ogni partita dove non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti più forte. Abbiamo cambiato assetto, poi per non subire gol deve esserci anche un momento che ti accompagna. In passato magari prendevamo gol malgrado giocassimo bene. Questo è cambiato».