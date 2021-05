Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Le sue parole

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.

LAZIO – «Non possiamo guardare gli altri ma fare partite importanti sul piano dell’attenzione e della concentrazione. Serve una prestazione di alto livello contro una squadra forte. Anche a Bologna abbiamo fatto questo, volevamo vincere e ci abbiamo provato. Abbiamo preso qualche gol inaspettato ma sul 3-3 abbiamo provato a vincere. Questo spirito deve esserci sempre e devo dire che a quando sono tornato siamo mancati solo negli ultimi 20′ a Sassuolo. Dovremo fare partita attenta e concentrata in entrambe le fasi. Le vittorie in casa mancano e dobbiamo invertire la rotta, cercando di mettercela tutta per ottenere quelle prestazioni che diano certezze, sicurezza e punti».

MILENKOVIC – «Onestamente non m hanno riferito che ha dichiarato questo, non mi risulta. Ha un contratto anche per l’anno prossimo, io vedo solo l’impegno durante la settimana e chi può essere utile. Se dovessi verificare una cosa del genere non avrei dubbio a metter fuori lui o chiunque altro. Non ci sono state avvisaglie in questo senso».

MARTINEZ QUARTA – «Ha giocato tante partite, è un ragazzo su cui contiamo molto: contro la Juve la squadra aveva svolto una ottima partita per cui ogni volta non si può cambiare mezza squadra. È chiaro che i punti passano anche attraverso la solidità difensiva».

RIBERY – «Negli ultimi giorni si è allenato col gruppo. Se i riscontri dovessero essere positivi ci sarà senza problemi».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24