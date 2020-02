Conferenza stampa Iachini: «Udinese ostica. Porte chiuse? È brutto»

Conferenza stampa Iachini: il tecnico della Fiorentina analizza la prossima partita di Serie A contro l’Udinese

Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese: «Mi è capitato di giocare partite a porte chiuse, sembra un allenamento perché non c’è la tensione giusta che arriva da fuori. È una cosa brutta, ma davanti a questo viene la salute di tutti. Ci aspetta una gara molto difficile, contro una squadra ostica e fisica, difficile da bucare e brava nell’attaccare gli spazi. Gotti sta facendo un ottimo lavoro».

«Stiamo crescendo, siamo su un bel percorso ma abbiamo ancora qualche ragazzo che sta recuperando. Guardiamo avanti con fiducia, in campo voglio una squadra organizzata, capace di migliorare le linee di passaggio. Ribery non l’ho mai avuto. Da parte mia c’è sempre la predisposizione a creare qualcosa di diverso, ma sta nella miglior condizione degli effetti poterlo andare a fare. Agudelo? È giovane, lo abbiamo preso in prospettiva», ha concluso il tecnico della Fiorentina.