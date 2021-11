Conferenza stampa Inzaghi: «Con il Napoli match importante, nei big match avremmo meritato di più»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico nerazzurro che analizza la sfida di domani sera contro il Napoli

Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato con un match da brividi per l’Inter. A San Siro domani sera arriverà il Napoli capolista dell’ex Spalletti, in un match dall’alto tasso emotivo. Nel giorno della vigilia Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa.

NAPOLI – «Sappiamo che sarà una partita importantissima come lo è stata con il Milan. È importante per la classifica, si affrontano miglior attacco e la miglior difesa. Faranno la differenza il coraggio e le motivazioni».

MATCH SPARTIACQUE – «Sarà importantissima, noi abbiamo fatto un ottimo percorso visto che siamo protagonisti sia in campionato che in Champions. Abbiamo 2 punti in meno rispetto all’anno scorso ma abbiamo giocato anche spesso fuori casa. Milan e Napoli stanno tenendo un passo che negli ultimi anni nel nostro campionato era raro. Negli scontri diretti avremmo meritato di più, ora dobbiamo fare qualcosina in più a partire da domani sera».

DZEKO – «Come gestire le energie? Avrei potuto parlarne meglio prima del Milan o dello Sheriff perché avevamo la squadra al completo. Abbiamo perso de Vrij e Sanchez, abbiamo avuto qualche problema con Dzeko. Il mio focus è solo sul Napoli, sapendo che poi avremo una grande partita mercoledì. Manderemo in campo la formazione migliore»

NAPOLI – «Spalletti dove è stato bene ha sempre fatto bene. È molto bravo, è un valore aggiunto per le proprie squadra. Il Napoli è un’ottima squadra, il club è stato bravo a tenere i migliori giocatori come Koulibaly e Fabian Ruiz. Sta andando bene, sta proseguendo il lavoro portato avanti da Gattuso».

SALTO DI QUALITÀ – «Bisogna cercare di indirizzare gli episodi nei migliori dei modi. Negli scontri diretti avremmo meritato di più, sono molto orgoglioso di questa squadra e dei miei ragazzi che mi stanno dando tanto. Sono orgoglioso della scelta fatta di venire all’Inter, sapevo che sarebbe stato un anno di transizione dopo le perdite importantissime in estate, invece siamo competitivi ovunque. Società e tifosi sono sempre al nostro fianco, domani giochiamo in casa e sappiamo quanto è importante».

LA CONFERENZA COMPLETA SU INTERNEWS24