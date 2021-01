Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico biancoceleste

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Atalanta-Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro l’Atalanta.

COSA DOVRA FARE DI DIVERSO LA LAZIO – «La partita di giovedì è stata ottima giocata molto bene per lunghi tratti. Purtroppo in determinate partite bisogna commetter zero errori. Pensiamo alla partita di domani, dovrà essere interpretata come quella di mercoledì».

LUIS ALBERTO E MUSACCHIO – «Per quanto riguarda Luis Alberto ha fatto ieri e oggi due buone sedute, bisognerà valutare ma le sensazioni di oggi sono state buone. Musacchio l’ho voluto fortemente, è pronto si allena da due giorni. Se non partirà dall’inizio magari a gara in corso, domani scioglierò gli ultimi dubbi».

