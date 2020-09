Conferenza stampa Inzaghi: «Sappiamo tutti che la Lazio va aiutata dal mercato»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

NUOVA STAGIONE – «I ragazzi hanno lavorato bene, anche se abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato. Non abbiamo fatto in tempo a inserire alcuni nuovi. Partiremo con gli stessi dell’anno scorso, più Reina ed Escalante che sicuramente ci daranno una mano. Questa stagione sarà difficile e complicata, ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo aver fatto un’annata esaltante».

CHAMPIONS – «Sarà complicata ma vogliamo ricominciare il cammino dalla stagione esaltante dello scorso anno, bellissima da vivere, un continuo di emozioni, a partire dalla Supercoppa e finita col ritorno in Champions dopo un cammino difficile, abbiamo avuto problemi nel lockdown e siamo ripartiti ridotti all’osso ma dopo 14 anni siamo in Champions».

MERCATO – «C’è ancora tempo, c’è apertura, lo ha ribadito il presidente in un’intervista, non sarà un problema aiutare questa squadra, sappiamo tutti che questa squadra va aiutata, gli infortuni si sono ripresentati e non muscolari, abbiamo perso Ramos a Frosinone per un intervento sconsiderato di un avversario. Ramos è importante, la sua assenza ci penalizza, anche Bastos e Vavro sono fuori quindi abbiamo 3 difensori più Armini cui va dato tempo, e Parolo cui ho chiesto di provare da centrale difensivo. Ha volontà e spirito di sacrificio, mi ha detto che giocherebbe nei tre dietro senza problemi».