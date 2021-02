Conferenza stampa Inzaghi: «Napoli in crisi? Mi viene da sorridere»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli: ecco le parole del tecnico dei sanniti

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

MOMENTO DI FORMA – «Stiamo bene, contro Sampdoria, Bologna e Roma lo abbiamo dimostrato. Sappiamo che è una partita difficilissima: siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in campo contro il Napoli».

BATTERE UNA BIG – «E’ quasi impossibile, è necessario metterselo bene in testa. A me interessa vedere un Benevento coraggioso, propositivo, che vuole sovvertire i pronostici che ti danno perdente alla vigilia come poteva essere contro Roma, Juventus e Lazio. In questi casi il risultato è relativo, a me preme che la mia squadra faccia ciò che proviamo in allenamento e onori la maglia come ha sempre fatto».

NAPOLI IN CRISI – «Mi fa sorridere che si parli di crisi in relazione ad un avversario che ha battuto la Juventus due settimane fa. Se il Napoli è al meglio diventa quasi impossibile fare risultato, hanno un reparto offensivo di grandissimo livello e partecipavano alle competizioni europee fino a giovedì. A inizio stagione erano accreditati per lo Scudetto, il Benevento veniva visto come una retrocessa sicura. Proveremo a sovvertire il pronostico, ma il Napoli resta un avversario fortissimo».