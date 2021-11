Conferenza stampa Italiano: «La Juve non muore mai. Vlahovic ha entusiasmo»

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Juventus.

COME AFFRONTARE LA JUVE – «La Juve è sempre una squadra che ha qualità e che non muore mai. Si è visto in Champions. Arriva con una fiducia diversa rispetto al campionato: davanti ha qualità esagerata, con giocatori veloci e tecnici».

VLAHOVIC – «Stiamo parlando di un ragazzo che ha già fatto 8 gol in 11 partite nonostante in qualche gara non siamo riusciti a servirlo bene. Non dipendeva da situazioni fuori dal campo perché dà sempre l’anima. Rincorre tutti e quando i compagni sono in possesso cerca di dettare il passaggio. Penso che un attaccante che arriva da una tripletta è un attaccante che a livello di fiducia è al massimo. La partita richiede anche uno stimolo e un’attenzione diversa. Vederlo arrivare con questo entusiasmo ci dà fiducia. Io non leggo i giornali, ho visto Arsenal, Tottenham, City, Juve, Milan, di tutto e di più. Adesso sono solo voci e situazioni che per me sono poco credibili. Il ragazzo è concentrato e avete visto quanto ci tiene a far bene».

