Conferenza stampa Maran: «Non ci accontentiamo, dobbiamo avere fame»

Conferenza stampa Maran, il tecnico del Cagliari interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’anticipo di domani sera contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:

«Abbiamo vissuto una settimana corta ma carica di entusiasmo. I ragazzi sono tutti abili e arruolati, devo fare le valutazioni in base alla gara che abbiamo giocato. È stato come fare i supplementari, abbiamo speso molto. Dobbiamo crescere quanto a manovra, cercare sempre più soluzioni. Una vittoria non ci accontenta, dobbiamo avere fame. Genoa? Io guardo in casa mia. Mi piacciono i miei di attaccanti, voglio che diano più del loro massimo».