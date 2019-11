Conferenza stampa Montella: «C’è voglia di reagire e dare una risposta»

Conferenza stampa Montella, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina per presentare la partita contro il Lecce

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara dei viola contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico:

SQUADRA – «Ha voglia di reagire dopo due pessime prestazioni. Questo è il primo vero periodo di difficoltà. In questi periodi si vede l’allenatore, la società presente e la qualità dei giocatori. Dobbiamo dare una risposta netta. Sono carico perché è il momento decisivo per dare la svolta al nostro campionato».

CHIESA – «Ieri non si è allenato con la squadra, oggi lo valutiamo dopo 5-6 giorni senza allenamenti. Mi auguro che possa recuperare perché è un valore per noi e per il calcio italiano».

LECCE – «Sarà una partita dura e che si giocherà sui nervi. Non dobbiamo farci condizionare dal periodo, ovvero dalle ultime due partite e dal fatto che ci hanno fischiato, giustamente dopo il Verona. Non dobbiamo avere smania. Serve intelligenza, rabbia, pazienza e qualità».

COMMISSO – «Bisogna fargli i complimenti perché ha messo un mattone in una situazione che sembrava impensabile fino a poco tempo fa con questo nuovo investimento. Siamo estremamente contenti di questo».