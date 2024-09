Conferenza stampa Nicola: «Ci serve più equilibrio. Ansia di vincere? Non ce l’ho. Pavoletti o Lapadula dal 1′? Ecco cosa DICO»

Conferenza stampa Nicola: vi proponiamo tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari verso la sfida contro l’Empoli



Nella giornata odierna presso i locali del CRAI Sport Center di Assemini va in scena la conferenza stampa di Davide Nicola. Il Cagliari va verso la partita dell’Unipol Domus che è valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Ecco le parole riprese da CagliariNews24:

RECUPERO ED EMPOLI – «5 giorni sono sufficienti per recuperare, c’è chi sta giocando di più ma avremmo tempo per fare valutazioni e farli riposare. Abbiamo avuto qualche problemino tra chi sta accelerando per migliorare la condizione. Empoli? Prima ero lì ma ora guardo solo dalla mia parte, per abitudine e per concentrazione sulla mia causa».

VITTORIA – «Ansia di vincere? Non ce l’ho, stiamo facendo quello che dobbiamo per andare a conquistare punti. I ragazzi sono coerenti come persone, non pensavo fossero già così competitivi. Alcuni sono già molto migliorati ma sono felice della mia squadra. Devono continuare così».

GAETANO E LAPADULA/PAVOLETTI – «Potremo vedere dal primo minuto uno dei due attaccanti. Non c’è la bacchetta magica per trovare il giocatore giusto partita per partita. Dobbiamo crescere come collettivo, domani ci saranno delle situazioni che non si sono verificate finora. Sono entrambi atleti importanti, ben all’interno del gruppo ma io devo guardare cos’è meglio per la partita. Per me non è importante chi inizia ma anche chi subentra. Tutti i nuovi arrivati devono migliorare dal punto di vista fisico, devono continuare a fare così».

