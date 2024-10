Conferenza stampa Pedro: «Ho sempre detto che voglio vincere un trofeo qui. Sul futuro dico questo…»

Conferenza stampa Pedro: l’ex Barcellona ha parlato alla vigilia del match contro il Twente. Le parole dell’attaccante della Lazio

Vigilia di Europa League per la Lazio, con Pedro che presenta in conferenza la sfida al Twente. Lazionews24 ha seguito live l’evento, ecco qualche estratto.

SCUOLA OLANDESE – «Penso che ci sono calciatori molto dinamici e forti con la palla: hanno tanta qualità e la loro scuola, dall’Ajax al Feyenoord o il PSV e compreso il Twente. Anche la loro nazionale è molto forte e quindi sarà molto difficile come partita per noi».

OBIETTIVO DI VINCERE – «La Lazio deve sempre puntare a vincere ogni titolo, ogni competizione è molto importante. Lo scorso anno ha vinto l’Atalanta e quest’anno abbiamo la qualità per farlo, è presto per dire chi può essere favorito, ci sono tante squadre forti e non è mai facile vincere questo trofeo. Abbiamo però le possibilità per arrivare fino in fondo, domani sarà una partita molto complicata ma siamo qua per fare una bella prestazione e ottenere i punti come fatto nelle prime due partite».

RIPENSAMENTI SUL FINIRE LA CARRIERA – «In questo momento mi sento molto bene dentro la squadra, la società e l’ambiente, per me è un momento speciale per tutto quello che sto vivendo alla Lazio. C’è stato un cambiamento importante che ha portato il mister e che hanno portato i tanti giovani che sono arrivati per fare un nuovo progetto a lungo termine. Sono cambiate tante cose negli ultimi due anni, vediamo se riusciamo ad avere fiducia e continuare a vincere per rimanere in Europa e costruire una squadra ancora più forte anno dopo anno».

