Conferenza stampa Pioli: «2022 positivo, chiudiamolo al meglio»

Conferenza stampa Pioli, il tecnico del Milan ha parlato alla vigilia dell’ultimo match del 2022 contro la Fiorentina

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida con la Fiorentina.

VINCERE DOMANI – «Vorrebbe dire dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace. Dobbiamo dimostrare di avere la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, facendo una partita al nostro livello. È un calendario talmente anomalo che mancano ancora 24 partite di campionato. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci».

INTREGRARSI IN UN GRUPPO CHE GIOCA OGNI 3 GIORNI – «Io credo che il mio modo di pensare sia stato positivo e costruttivo nei confronti dei miei giocatori. Il disfattismo o la negatività che c’è fuori non ci interessa tanto. Che era normale, per quello che mi aspettavo io, dargli il tempo di adattarsi a quello che è un cambiamento importante questo sì. Qua dentro siamo abituati ad una regola: dare aiuto e chiedere aiuto vuol dire unire le nostre forze e sfruttare tutte le nostre forze insieme, quindi li stiamo aiutando tutti per farli rendere al massimo e saranno tutti pronti per giocare da Milan».

