Conferenza stampa Pioli: «L’obiettivo è migliorare la classifica dello scorso anno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È la vigilia di Milan Udinese. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani

È la vigilia di Milan–Udinese. Stefano Pioli ha analizzato la sfida in conferenza stampa.

RISPETTO AD UN ANNO FA – «Noi stiamo bene. Arriviamo da una prestazione con qualche errore, domani ci aspettiamo una prestazione più solida»

SALERNITANA – «Noi abbiamo valutato con attenzione la nostra prestazione. Abbiamo giocato con troppa frensia, abbiamo un piano gara da rispettare, i risultati degli altri non ci interessano e non li possiamo condizionare, ma possiamo condizionare i nostri risultati»

RINNOVI – «Sono discorsi societari, io non sto allenando giocatori in scandeza, ma giocatori estremanente professionali e sempre sul pezzo. Vedremo poi cosa succederà»

MIGLIORAMENTI – «Sono tante le situazioni dove possiamo migliorare, poi dipende da partita in partita. Siamo stati poco lucidi a Salerno dopo il vantaggio. Dovevamo gestire meglio la gara. Mi aspetto dei passi in avanti»

SQUADRE IN TESTA – «Era dal 2003 che non accadeva che le big non vincessero. La verità è che le partite sono sempre molto equilibrate e molto difficili. Ci vuole sempre molta qualità per vincerle»

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso, se poi saremo bravi a migliorarlo di così tanti punti da vincere lo Scudetto sarà qualcosa di eccezionale. Abbiamo costruito una casa solida adesso dobbiamo abbellirla con i dettagli che ci rendono belli da qui alla fine della campionato»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI STEFANO PIOLI