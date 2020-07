Conferenza stampa Pioli: «Parma squadra tosta. Ibrahimovic è sereno»

Conferenza stampa Pioli: il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la situazione in casa rossonera, alla vigilia della sfida contro il Parma.

PUNTI IMPORTANTI – «Sono i punti che fanno la differenza, non importa con chi li hai fatti. Dobbiamo aggiungere punti alla nostra classifica se vogliamo migliorare la nostra posizione e tornare in Europa».

PARMA – «Il Parma è una squadra tosta, è quella che ha segnato più gol nelle ripartenze e perciò dobbiamo prepararla bene e restare concentrati».

IBRAHIMOVIC – «L’infortunio che ha avuto durante la ripresa gli ha tolto un po’ di condizione e giocare ogni tre giorni non l’aiuta. Sulla base dell’allenamento di stasera e di domani mattina deciderò se schierarlo dal primo minuto o no. È motivato e sereno per finire al meglio questo campionato».

LEAO – «Leao sta crescendo tanto, ha un potenziale incredibile ma è ancora molto giovane. Sono molto contento del suo atteggiamento e del suo minutaggio, ma davanti ho tante soluzioni e reputo lui più un attaccante esterno che un centravanti. Sta crescendo in maniera costante e credo che il vero Leao lo vedremo forse l’anno prossimo».

DONNARUMMA – «Una delle più grandi doti di Gigio sono l’equilibrio. Secondo me contro il Napoli non è colpevole sui due gol, soprattutto se consideriamo le due parate eccezionali fatte poco prima. I miglioramenti che Gigio sta avendo sono di grande valore e di una persona con grande spessore anche dal punto di vista mentale».