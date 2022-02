Conferenza stampa Pioli: «Salernitana partita da affrontare con attenzione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli in conferenza stampa presenta la partita di domani tra Salernitana e Milan. Le parole del mister

SALERNITANA – «Più incognite del solito. Una settimana sulle nostre situazioni, loro hanno cambiato allenatore e ci impedisce di sapere come scenderanno in campo. Conosciamo le caratteristiche dei giocatori, arrivano da due risultati positivi, partita da affrontare con attenzione»

DOPO IL DERBY – «Ogni partita ha una lettura particolare, dove però abbiamo capito che se giochiamo con continuità se soffriamo e abbiamo la giusta mentalità e con qualità abbiamo le carte in regola per provare a vincere. Consapevolezza da avere, ci vuole determinazione e fiducia, mettendo in campo i nostri principi di gioco»

SCELTE – «Da valutare la condizione fisica per quel che riguarda le scelte. Chi è al 100% è favorito e poi vediamo le caratteristiche. Voglio una squadra compatta, con energia»

PRESSIONE – «La classifica non è ancora veritiera, mancano Inter e Atalanta che devono recuperare. Siamo concentrati non sul primo posto ma sulla continuità delle nostre prestazioni. Se giochiamo bene i risultati positivi arrivano. Le pressioni ci sono ed è un privilegio, la squadra è pronta a reggerle»

