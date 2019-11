Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare il lunch match di domani contro il Sassuolo

L’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro il Sassuolo di De Zerbi. Ecco le parole del tecnico bianconero:

RONALDO – «Cristiano è una risorsa immensa per noi. Nelle ultime partite ha fatto bene sulla resistenza, deve crescere sulla brillantezza ma è normale. L’alternanza davanti mi sembra normale, sono tre attaccanti con potenzialità enormi. Ansia del gol? Questi giocatori sono abituati a trovare il gol con una grandissima frequenza e si meravigliano sempre quando passa una partita o due senza segnare. Vale per lui e per tutti i giocatori abituati ad avere cifre importanti».

ALEX SANDRO – «Ieri ha fatto tutto l’allenamento con la squadra quindi sta bene. C’è da capire se la condizione fisica ne abbia risentito ma è disponibile».

DE LIGT – «Lui si sta abituando al nostro mondo di giocare e al nostro campionato, che avesse qualità immense era evidente».

TURNOVER – «Vediamo la situazione complessiva di chi può aver bisogno di riposo. Cuadrado è fresco, Alex Sandro è in recupero. Poi vediamo se uno dei due centrali è uscito peggio».