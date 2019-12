Conferenza stampa Sarri: «Il sorpasso dell’Inter? Può essere uno stimolo»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve in vista della partita di domani contro la Lazio di Inzaghi

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Queste le parole dell’allenatore bianconero:

MOTIVAZIONI – «Dopo la Champions abbiamo più difficoltà, può esserci un calo di motivazione a livello inconscio. È un’ipotesi, non una certezza. Magari è solo un calo di energie fisiche e nervose. Sono fiducioso vedendo gli allenamenti per la Lazio».

SORPASSO INTER – «Può essere uno stimolo avere una squadra davanti, può essere motivo di forte motivazioni».

INFORTUNI – «La situazione dei ginocchio di Khedira stava peggiorando, ora gli altri dovranno dare di più. Rabiot sta meglio, deve ritrovare il top della condizione. Dal punto di vista medico, però, sembra risolto».

LAZIO – «E’ una squadra forte che ha grandissima qualità. E’ la migliore squadra per passaggi filtranti negli ultimi 25 metri, anche in Europa. Ci serve questo dato per alcuni accorgimenti, è avversaria dura. Sarà una partita palesemente difficile».