Conferenza stampa Thiago Motta: «Genoa, facciamo la storia» – VIDEO

Conferenza stampa Genoa: il tecnico rossoblù Thiago Motta ha analizzato la sfida di domani contro il Torino

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Thiago Motta ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro il Torino: «Affrontiamo una squadra forte, dovremo essere al 100% per fare una buona partita. Sarà una giornata interessante e importante. Giocheremo in maniera offensiva».

SULLA SITUAZIONE – «Da quando sono arrivato, tutto quello che vedo in allenamento viene messo in campo. Sono contento della mentalità e delle prestazioni dei miei calciatori. Siamo sulla strada giusta e la partita di domani ci servirà per confermare quanto di buono fatto finora. La mia squadra ha un’occasione per fare la storia. Vorrei che la gente ricordasse tra dieci anni quanto di bello faranno i miei calciatori».

SUGLI INFORTUNATI – «Sturaro fa parte del gruppo e sta bene, è un calciatore in più che potrebbe giocare. Favilli? Lo vedo bene come tutti gli altri, ha una buona forma fisica. Non è mai mancata la sua disponibilità, è uno di quelli potrebbe scendere in campo. Cos’è successo prima non lo so, io non c’ero».

SUL GIOCO – «Tranne la partita di Napoli, abbiamo sempre segnato. Io credo in una certa idea di gioco, ma per avere risultati. Tutti gli allenatori vogliono ottenere punti, ma per me si arriva a un risultato attraverso il gioco. Se siamo capaci di arrivare nell’area avversaria e creare occasioni, abbiamo più possibilità di vincere la partita».

SUL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – «Non è ancora stato ufficializzato nulla, io penso al campo».

SULL’ATMOSFERA – «Non ho mai avvertito una certa paura intorno al Genoa. Posso crearsi dubbi in mancanza di risultati, ma è una sensazione che non ho mai provato».

SU SCHONE – «Si è allenato bene come gli altri. Faccio sempre scelte tecniche, non in base alla forma fisica».