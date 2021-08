Udinese, Udogie: «Grande opportunità. Mi ispiro a Marcelo»

Destiny Udogie, nuovo terzino dell’Udinese, si presenta in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni sui suoi obiettivi

«L’Udinese è una società che punta sui giovani, non posso chiedere meglio. Sono consapevole che questa sia per me una grande opportunità e starà a me coglierla al volo. È un gruppo forte e unito, penso lo si sia visto da subito. Obiettivi di squadra? Sicuramente la salvezza è importante da raggiungere, poi spero che riusciremo ad andare il più avanti possibile in Coppa Italia. Personalmente spero di giocare il più possibile e questo dipenderà da me. Fin da piccolo mi sono ispirato a Marcelo del Real Madrid».