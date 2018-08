Consigli Asta Fantacalcio 2018-2019: ecco chi prendere. Ruoli, quotazioni, liste: la guida completa in vista dell’inizio della Serie A

I consigli per l’Asta del Fantacalcio? Ve li diamo noi. Calcio News 24 vi guida in vista del momento più atteso da tutti i fanta-allenatori, più che mai vogliosi di gettarsi a capofitto sul prossimo campionato di Serie A. Dopo avervi già fornito la guida completa all’asta del Fantacalcio, aggiornata in tempo reale, ora vi offriamo una guida con venti consigli specifici: abbiamo scelto un giocatore da prendere per ogni formazione del massimo campionato. Affari succulenti, che possono farvi svoltare al Fantacalcio 2018-2019. La Serie A sta per cominciare e allora Calcio News 24 vi offre la maniera per rendervi la marcia di avvicinamento ancor più stimolante. (articolo in costante aggiornamento)

GIANLUCA MANCINI (Atalanta) – Al primo anno di Serie A, da autentico sconosciuto e con una concorrenza foltissima, ha messo insieme quasi 700 minuti. Con la partenza di Caldara è arrivato il suo momento: Gasperini ci crede, la società ci crede, la squadra crede nel ragazzo. Da prendere in chiave modificatore, ma occhio ai cartellini gialli. Su questo aspetto dovrà migliorare. Ovviamente va preso in coppia con Palomino: un vero affare.

ERICK PULGAR (Bologna) – Il mediano cileno non ha ancora il gol nel sangue, ma ha dimostrato che sui calci piazzati può fare molto male. Questo può essere l’anno della consacrazione ad alti livelli, in linea con la passata stagione. L’irruenza in alcuni frangenti gli ha giocato brutti scherzi (ben nove i cartellini gialli rimediati lo scorso anno), ma Inzaghi gli consegnerà le chiavi del centrocampo. E starà a lui dimostrare di valere una big del calcio italiano.

FILIPPO ROMAGNA (Cagliari) – L’anno scorso non era ancora pronto per diventare un titolare inamovibile, ma adesso sì. Può fare grandi cose, imboccando una carriera da leader indiscusso del reparto difensivo. Bravissimo di testa, ma soprattutto in fase di impostazione. Maran non ha dubbi: il titolare è lui, non c’è bisogno di rinforzi nel settore. La nomea di piccolo Bonucci può valervi un grande affare al Fantacalcio.

PAWEL JAROSZYNSKI (Chievo) – Nel disastroso girone di ritorno del Chievo lui si è messo in mostra. Con prestazioni di spessore sulla corsia di sinistra, facendo vedere di avere numeri per sfondare nel nostro calcio. E’ del ’94, D’Anna intende dargli spazio e il ragazzo ha già completato la fase di ambientamento in Italia. In chiave modificatore può tornare utile. E anche in termini di assist può regalare notevoli soddisfazioni.

MIHA ZAJC (Empoli) – In Serie B ha incantato, ma adesso può farlo anche nella massima serie. Da trequartista può esaltarsi come fece Saponara ai tempi di Sarri: questo è l’obiettivo di Andreazzoli, che si aggrappa al ragazzo sloveno per servire i punteros La Gumina e Caputo. Occhio: è un affare perché batte le punizioni e i calci d’angolo. Il piede caldo è una risorsa da sfruttare a tutti i costi.

ALBAN LAFONT (Fiorentina) – Ai tempi del Tolosa veniva considerato il Donnarumma francese. E adesso ha realizzato il sogno di approdare in Italia: da titolare della Fiorentina può fare benissimo. Fra i pali è davvero bravo e con i piedi se la cava. In chiave modificatore può essere davvero un fattore in grado di spostare gli equilibri. Come fece Alisson a Roma lo scorso anno.

CAMILLO CIANO (Frosinone) – Tante occasioni ben sfruttate in Serie B, dove ha dispensato gol, assist e fantasia a volontà. E adesso arriva la grande opportunità di sfondare in Serie A. Può farcela perché è forte, perché ha la totale fiducia di Moreno Longo e perché il gioco aereo di Perica può aiutarlo sulle seconde palle. Anche in tema punizioni-rigori è un asso nella manica del Frosinone. E degli amanti del Fantacalcio che sperano di assicurarsi il nuovo Diamanti, uomo della gavetta, ma anche della creatività offensiva

IURI MEDEIROS (Genoa) – Numeri da fenomeno vero, ancora poca voglia di sacrificarsi in fase di ripiegamento, ma attenzione: ha la fiducia totale di Davide Ballardini, che ha trovato in lui il trequartista del nuovo Genoa. Già l’anno scorso ha fatto vedere qualche numero interessante, ma quest’anno può sfondare: il pacchetto di punte composto da Favilli, Lapadula, Piatek e Kouamè pendono dai suoi piedi vellutati. In arrivo assist succulenti.

LAUTARO MARTINEZ (Inter) – Si sveneranno tutti per Maurito Icardi ed è naturale che sia così, ma occhio alla variabile impazzita, rappresentata dall’ex talento del Racing de Avellaneda. Ha i colpi del fuoriclasse, il gol nel sangue e quella duttilità in grado di renderlo impiegabile anche sulla trequarti. Non ha paura della concorrenza e farà di tutto per prendersi la maglia da titolare: a gara in corso può essere implacabile, in attesa che Spalletti gli dia una chance dall’inizio. E c’è da scommettere che l’Inter non abbia trovato un altro Gabigol…

PAULO DYBALA (Juventus) – Verrebbe da dire: eh, grazie! E invece la scelta della Joya, nell’anno dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, non è poi così scontata. Il portoghese lo può esaltare, permettendogli di raddoppiare il numero di assist, ma soprattutto di fare più gol da bomber vero all’interno dell’area di rigore e non con tentativi da fuori area. Unica controindicazione: punizioni e rigori, con il marziano di Madeira in rosa, non saranno più affar suo.

LUIS ALBERTO (Lazio) – Ragazzi, per uno così svenatevi, perché ne vale la pena. I suoi numeri al primo anno da titolare in Serie A sono stati impressionanti ed è già una fortuna che la Lazio sia riuscita a tenerlo: 11 gol e 16 assist sono davvero tanta roba. E pazienza se non figura più fra i centrocampisti: lui può comunque farvi fare la differenza. Senza se, senza ma.